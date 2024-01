Gramsci, il professor Vacca: "Appartiene a tutti, anche alla destra"

19 gennaio 2024 a

a

a

Il professor Giuseppe Vacca, massimo studioso di Antonio Gramsci, ritiene che il filosofo appartenga in maniera eguale a destra e sinistra. Corrado Ocone lo ha intervistato per Libero: "Ha diretto per tanti anni l’Istituto Gramsci e oggi coordina l’edizione nazionale delle opere del pensatore sardo, che è in corso di stampa presso la Treccani. Chi meglio di lui può dirci qualcosa sulle polemiche di questi giorni sull’adesione del Ministro Sangiuliano alla proposta di mettere una targa in ricordo del fondatore dell’Unità all’ingresso della clinica Quisisana di Roma, ove Gramsci morì dopo anni di carcere nelle prigioni fasciste?".