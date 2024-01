Stasera Italia, Salvini sfida Schlein in diretta: "Anche domani mattina"

20 gennaio 2024 a

"I duelli li lascio ai film di Bud Spencer e Terence Hill che adoro": Matteo Salvini è intervenuto con un collegamento telefonico a Stasera Italia su Rete 4, dicendosi disponibile a un faccia a faccia con qualsiasi leader dell'opposizione. "Io un confronto lo farei con chiunque - ha dichiarato il vicepremier nonché ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - perché sono convinto delle idee sull'immigrazione clandestina, sulla pace fiscale, su quello che la Lega sta portando avanti. Sarei disponibile anche domani mattina a confrontarmi con chiunque a partire dalla Schlein". "Sarebbe interessante sia con Schlein che con Conte", lo ha incalzato allora la conduttrice, Sabrina Scampini. E il leader leghista ha subito risposto: "Se volete organizzare sono a disposizione".

Nel corso del suo intervento, poi, Salvini ha parlato anche del limite a 30 all'ora da poco adottato nella città di Bologna: "Costringere centinaia di migliaia di persone a stare in coda, a inquinare di più, a spendere di più, a perdere più tempo non significa aiutare l'ambiente, è una scelta ideologica. E lo dice uno che sta lavorando a un codice della strada che vedrà interventi più severi per chi guida drogato, ubriaco, usando il cellulare. Noi prevediamo il ritiro della patente. Però costringere tutti ad andare a passo di lumaca significa danneggiare il lavoro".