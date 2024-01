Schlein finisce di parlare? La reazione di Conte: ecco le "briciole" della sinistra

24 gennaio 2024 a

Insomma alla sinistra non restano che le briciole. Dopo il question time in cui il premier Giorgia Meloni ha ribattuto con fermezza e chiarezza alle accuse di Elly Schlein sulla sanità e a quelle di Giuseppe Conte sul patto di Stabilità, la segretaria del Pd si consola con gli "applausi" del leader del Movimento Cinque Stelle: "Conte mi ha applaudito? Mii fa piacere, ha fatto bene anche lui a battere sul quel tema, sul patto di stabilità.Per noi era importante continuare a tenere alta l’attenzione sul tema della sanità, sul quale stiamo girando l’Italia ascoltando". Insomma, dopo aver perso il match con la Meloni che di fatto ha accusato la Schlein di chiedere soluzioni per problemi creati dal Pd a cui comunque il governo sta lavorando, la Schlein si porta a casa l'applausino di Conte.

Una magra consolazione. In Aula sia la leader del Pd che il leader dei Cinque Stelle hanno usato toni durissimi per attaccare Giorgia Meloni e tutto il governo di centrodestra. Ma il premier ha ribattuto punto su punto e ha anche inchiodato il Movimento Cinque Stelle sullo spreco di denaro generato dal Superbonus e dal reddito di cittadinanza. Il premier ha sottolineato l'esigenza di rilanciare l'occupazione citando i dati positivi di questi mesi e ha affermato che chi "non ha voglia di lavorare non deve fare il mantenuto". Una frase che smonta di fatto lo spirito del reddito di cittadinanza che di fatto non ha creato nuovi posti di lavoro per tutti coloro che incassavano l’assegno.