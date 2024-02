Matteo Renzi smonta Schlein e Pd: "Così il governo dorme sereno"

07 febbraio 2024 a

a

a

Intervistato da Fausto Carioti, Matteo Renzi si toglie qualche sassolino dalla scarpa. In particolare per quanto riguarda l'opposizione. L'ex premier e leader di Italia Viva attacca il Pd ed Elly Schlein "che sposta il partito sempre più a sinistra". Poi sul premierato lancia un avvertimento: "Usare Sergio Mattarella come baluardo dell'opposizione è assurdo e irrispettoso". Presentando in giro per l'Italia il suo nuovo libro dal titolo "Palla al centro", Renzi mette i dem di fronte alla verità dei fatti: "Se continua così, il governo di Giorgia Meloni può dormire sereno".

Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi l'intervista integrale di Fausto Carioti