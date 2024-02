Stefano Bandecchi, dimissioni da sindaco ritirate: "Chi mi ha convinto"

16 febbraio 2024 a

Stefano Bandecchi ha ritirato le sue dimissioni da sindaco di Terni. E la nuova decisione sarebbe già stata protocollata, secondo quanto appreso dall'Ansa. Solo otto giorni fa l'annuncio del passo indietro. "Ho comunicato pochi minuti fa alla giunta e a tutti i consiglieri di Alternativa popolare le mie dimissioni dalla carica di sindaco di Terni", aveva detto ai suoi follower in un video su Instagram. Poi aveva aggiunto: "Attraverso questo video lo comunico a tutti i cittadini, così eviteranno di leggersi i giornali che chissà quale stupidaggine potranno dire". Il primo cittadino aveva spiegato, inoltre, che dietro la sua scelta c'erano motivi "di carattere politico".

Bandecchi aveva comunque spiegato che avrebbe continuato a essere il segretario di Alternativa popolare. Sulle sue dimissioni, invece, con tono sarcastico aveva detto: "Così non correremo il rischio a Terni di avere una dittatura bandecchiana". Per poi chiosare: "Detto questo, saluto tutti i cittadini, ringrazio tutti coloro che mi hanno votato. E la mia esperienza politica va avanti come segretario di Alternativa popolare". Subito dopo la decisione, i suoi avevano affermato in conferenza stampa che avrebbero sottoscritto un documento in cui gli si chiedeva di restare. Ora, a quanto pare, il dietrofront. Contattato dall'Ansa, il primo cittadino avrebbe detto: "Non sono stati i miei a convincermi ma le opposizioni. Troppi incompetenti, troppe parole spese al vento. Mica potevo lasciare la città in mano a questi animali".