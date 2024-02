Pd, i giovani democratici chiedono di intervenire: Schlein li invita in direzione

19 febbraio 2024 a

a

a

Altissima tensione alla Direzione Pd. La segretaria del Pd Elly Schlein, secondo quanto si apprende da fonti dem, ha invitato a salire al Nazareno una delegazione dei Giovani democratici. I militanti stanno protestando, facendo un sit in, sotto la sede del partito per chiedere lo svolgimento del congresso. Al terzo piano è ancora in corso la direzione dem e la segretaria avrebbe invitato uno di loro a fare una dichiarazione in direzione. Le urla fuori dalla sede le urla hanno colpito anche la stessa Schlein che era impegnata in direzione. Da qui la scelta di invitarli a parlare.

Non è certo un momento facile per la segretaria. Ci sono le liste da preparare per le Europee e di fatto è scoppiato anche il caso De Luca. La Schlein ha ribadito più volte di non aver ancora preso una decisione sulla propria candidatura in vista del voto di giugno: "Prima la squadra, poi il leader", ha affermato. Ma a giudicare dalle tensioni fuori dal Nazareno, la situazione all'interno del partito appare davvero tesa. E gli scenari, con il Pd che viaggia a quota 20 per cento, la soglia minima per le Europee, sono del tutto imprevedibili. Soprattutto se si guarda al futuro della leadership di Elly Schlein...