De Luca ignora Mattarella e insulta ancora Meloni: "Stracciarola"

Torna alla carica, Vincenzo De Luca, che ignora bellamente la strigliata del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha invitato tutti ad abbassare i toni contro la premier e torna a insultare pesantemente Giorgia Meloni.

Ospite di Bruno Vespa su Rai 1 giovedì sera, la premier aveva accusato il governatore Pd della Campania di sprecare i fondi di coesione europei utilizzando quei soldi per sovvenzionare "la sagra del caciocavallo e della zampogna. Mi chiedo se siano davvero queste le priorità di una regione come la Campania".

Replica di De Luca, in uno dei suoi classici video per i social: "Da parte della presidente del Consiglio e di forze della maggioranza di governo una campagna di falsificazione dei dati che riguardano la Regione Campania". Per il governatore, che la scorsa settimana aveva guidato l'assalto dei sindaci a Palazzo Chigi e che in un video "rubato" aveva insultato la leader di Fratelli d'Italia dandole della "str***a" e invitandola "ad andare a lavorare", dietro l'affondo della Meloni non c'è un sacrosanto diritto di replica bensì "un motivo molto semplice: hanno valutato che De Luca è uno che non si piega e non si vende, e dunque va colpito. Hanno valutato anche che l'esperienza di governo della Regione Campania è un'esperienza di avanguardia e ovviamente questo dà fastidio, perché sfugge all'immagine tradizionale del Sud cialtrone e inefficiente".

Durante la diretta su Facebook, De Luca parla di "una campagna di aggressione mirata e di falsificazione che si accompagna sempre all'aggressione politica perché c'è bisogno di colpire la credibilità - continua -. Dobbiamo stare attenti, non possiamo dare spazio a chi adotta lo stile 'stracciarola', fatto di volgarità, di approssimazione, di mistificazioni e di arroganza. Dobbiamo evitare di dare spazio a questi atteggiamenti, perché servono a distrarre l'opinione pubblica dai problemi concreti".