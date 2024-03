DiMartedì, Piccolotti spara e Storace la inchioda: "Poveri e ricattabili", "Ma dove vivi?"

13 marzo 2024 a

"Il problema è che questa occupazione non è di buona qualità, gli stipendi sono troppo bassi, sono stati ridotti i diritti con la cancellazione del decreto Dignità, le persone sono sempre più ricattabili": la deputata di Sinistra Italiana Elisabetta Piccolotti lo ha detto nello studio di Giovanni Floris a DiMartedì su La7 riferendosi ai nuovi dati, positivi, sull'occupazione in Italia. Pur di attaccare il governo, insomma, sembra valere tutto. "Stiamo scivolando in una situazione in cui i ricchi sono sempre più ricchi, che naturalmente il governo non tocca mai perché guai a chiedere un centesimo ai miliardari d'Italia, e i poveri sempre più poveri", ha detto la deputata.

Le parole della Piccolotti hanno fatto saltare dalla sedia il giornalista Francesco Storace, pure lui ospite del talk di La7. "Ma dove vivi? - le ha chiesto -. Ti mando il biglietto da visita del mio commercialista, poi vedi. Di tasse ne paghiamo pure troppe, cioè veramente sta implorando più tasse per tutti?". Una risposta, quella di Storace, che ha lasciato trasparire tutta l'incredulità possibile per quanto appena sentito in studio. Ma la Piccolotti ha insistito dicendo: "Le tasse le paga solo una parte, le pagano i lavoratori dipendenti e le pagano i pensionati".

