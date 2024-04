Capezzone e l'arresto nel Pd: "Chi ha avvisato Emiliano? O solo telepatia?"

11 aprile 2024 a

a

a

Giornali ancora dominati dall'incidente nella centrale idroelettrica di Suviana: 3 morti accertati, 4 dispersi e purtroppo sembra molto difficile recuperarli in quell'inferno di acqua, fango e detriti. "In una situazione di questo genere, in cui i soccorsi sono ancora in corso, serviva la presenza di Elly Schlein?", si domanda Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè", la rassegna politicamente scorrettissima di Libero, a proposito del sopralluogo della segretaria del Pd sul luogo del disastro.

"A fare cosa? A intralciare le operazioni di soccorso? A sciacallare e sparacchiare contro il governo? A nascondere i suoi guai in Puglia o in Piemonte? O fare tutte queste cose insieme?". Sta di fatto, chiosa il direttore editoriale di Libero, "uno spettacolo che ci si poteva risparmiare ma che non ci è stato risparmiato".

Intanto, a proposito di Puglia, altro arresto nella squadra del governatore Emiliano, "un fedelissimo, un assessore che si era appena dimesso. Allora sorge una domanda: chi aveva avvisato Emiliano poche ore prima della misura cautelare? Oppure si è trattato di un caso di telepatia o chiaroveggenza del presidente di Regione ed ex pubblico ministero?".

Sempre più evidente la tensione tra Pd e 5 Stelle. "Oggi Conte sarà in Puglia e nel frattempo cerca di prendersi anche il Tg3 attraverso l'ex direttore del Tg1 dell'epoca gialloverde in quota grillina". Per il resto, glissa Capezzone, "che volete? Che si parli del ratto dell'ex grillino Pizzarotti? Rapito alla Bonino da Calenda?".