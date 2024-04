L'aria che tira, Gasparri sfotte Michele Emiliano: "Perché gli voglio chiedere scusa"

11 aprile 2024 a

"Voglio chiedere scusa a Emiliano": Maurizio Gasparri lo ha detto nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7, riferendosi al governatore della Puglia Michele Emiliano. "Temo che sia ironico", ha commentato allora il conduttore. Ma il capogruppo di Forza Italia al Senato ha continuato: "Noi l'abbiamo attaccato perché lui ha raccontato che era andato a casa della sorella del boss, l'intento era da sceriffo dell'800 ma gli è uscita male la cosa. Uno deve andare in Procura se c'è un assessore che viene infastidito, non dalla sorella del boss a dire 'non lo fare'. Decaro ha detto che non c'era, che non se lo ricorda..."

"Dopodiché io penso che abbia anche frequentazioni migliori", ha aggiunto Gasparri riferendosi sempre a Emiliano. "Ieri è stato arrestato l'ex assessore Pisicchio. Il Pd ha l'attuale capogruppo in Regione, un altro, rinviato a giudizio. Io che sono garantista non credo che il rinvio a giudizio sia una condanna, ma Conte poteva protestare prima e poi ci sono quelli che dicono 'ammazziamoli subito' quando ricevono una multa". Il senatore azzurro è poi andato avanti col suo ragionamento: "Emiliano ha fatto dimettere Pisicchio poche ore prima dell'arresto, quindi sorge il dubbio: Emiliano lo sapeva? Di qui le mie scuse: Emiliano ha frequentato anche la Procura oltre che la sorella del boss?".

