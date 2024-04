Vincenzo De Luca: "Sono un Santo", insorge Fratelli d'Italia

13 aprile 2024 a

Altra figuraccia per il governatore della Campania. E il tutto è contenuto in questa breve dichiarazione. "Dopo trent’anni era necessario una manutenzione straordinaria. Qui si ha la fortuna di avere un presidente della Regione che è salernitano. C’è Santo Vincenzo. E quindi abbiamo destinato a questo intervento 4,5 milioni di risorse", ha affermato De Luca, in occasione dell’inaugurazione del rinnovato Parco del Mercatello a Salerno, città per la quale, dice, "qualcuno che si è mutilato la vita", rivendica con orgoglio di essere stato il motore già da sindaco di una delle maggiori trasformazioni urbane in Italia. Parole che non sfuggono all’attenzione delle forze politiche in Regione all’opposizione.

"Siamo al delirio completo fino ad autoproclamarsi Santo - attacca il senatore Antonio Iannone, parlamentare di FdI eletto nel collegio di Salerno - un Santo che non fa miracoli come un pero che non fa pere. De Luca ha distrutto l’ospedale Ruggi e i suoi giannizzeri hanno fatto il resto con una città che è in ginocchio dal punto di vista economico e sociale: regna il degrado in tutti i quartieri ed il commercio tradizionale è stato devastato. Una città cara che non offre servizi dove è impossibile trovare anche un parcheggio. Basta un’inaugurazione per autoincensarsi. Sempre più ridicolo nell’enfasi del nulla". La nuova polemica è servita.