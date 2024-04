Mirella Cerini trovata morta dopo le celebrazioni del 25 Aprile

25 aprile 2024 a

a

a

Dramma subito dopo la fine delle celebrazioni del 25 Aprile. La sindaca di Castellanza Mirella Cerini è stata trovata morta: aveva ancora la fascia tricolore addosso. Rinvenuta da un agente della polizia locale nel cortile del municipio, aveva detto di non sentirsi bene. Grande cordoglio in città e tra le istituzioni: “Era un punto di riferimento, lascia un grande vuoto”. "Diceva di sentirsi un peso addosso e noi credevamo che si trattasse di un banale problema di digestione, visto il clima rigido di questi giorni – spiegano a Repubblica gli assessori che erano con lei fino a poco prima della tragedia – . Salutandoci, ha detto che sarebbe entrata in Comune per prendere qualcosa di caldo nel suo ufficio, ma non ha fatto in tempo ad arrivarci".

"Indossava ancora la sua fascia tricolore e credo che questo esprima meglio di mille parole come abbia interpretato il suo ruolo di sindaca – sottolinea la vicesindaca Cristina Borroni – ha dato tutta se stessa alla città, anima e corpo". Era stata eletta per la prima volta nel 2016 con il sostegno di una lista civica vicina al centrosinistra e riconfermata nel 2021, era nata a Busto Arsizio nel 1973. Dopo la laurea in Architettura, aveva lavorato per 13 anni nel settore privato e dal 2012 era una dipendente del Comune di Milano, anche se da quando era stata eletta si era messa in aspettativa per potersi dedicare con la massima dedizione possibile agli impegni istituzionali.