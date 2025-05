Meloni accusa la sinistra: "Contro di me attacchi sessisti vergognosi nel silenzio"

"Sono cresciuta in un quartiere storicamente di sinistra ( Garbatella a Roma, ndr) e ho iniziato la mia militanza politica a scuola, in infuocate assemblee studentesche. Sono abituata al confronto politico, anche a quello più aspro - ricorda la premier, leader di Fratelli d'Italia -. Quello che mi è dispiaciuto in questi anni è stato vedere che, pur di colpire me e questo governo, alcune persone senza scrupoli non abbiano avuto alcuna remora a mettere in mezzo la mia famiglia, mia sorella, il padre di mia figlia, addirittura mia figlia . Quasi sempre senza ragione, in una strategia di banale character assassination ".

"L'altra cosa che mi colpisce è che troppe volte sono stata oggetto di attacchi sessisti vergognosi, nel silenzio e nell'indifferenza di quelli che si riempiono la bocca dei diritti delle donne. Mi verrebbe da dire che ormai ci sono abituata ma non voglio dirlo, perché non bisogna abituarsi a cose di questo genere. Non per me ma perché non è giusto, non è accettabile, non dobbiamo rassegnarci a questo imbarbarimento", ha evidenziato ancora Meloni.

Altro tema sempre attuale, soprattutto al termine del cosiddetto "mese rosso" in cui la propaganda delle opposizioni usa strumentalmente 25 aprile e Primo maggio per colpire il centrodestra, sia quando è al governo sia quando è in minoranza. "Rifuggo dall'utilizzo strumentale della categoria dell'antifascismo, che purtroppo storicamente non si manifestò soltanto nell'opposizione alla dittatura", sottolinea Meloni. "Il vero discrimine è tra chi difende libertà e democrazia a tutte le latitudini e chi invece lo fa solo a corrente alternata. Da molto tempo a destra non c'è nessun imbarazzo a condannare ogni forma di dittatura e di violenza politica, cosa che purtroppo la sinistra non riesca ancora a fare, invocando una serie di distinguo molto preoccupanti".