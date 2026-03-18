25 Aprile per tutti. E anche l'Anpi dice sì alle bandiere d'Israele

A dissociarsi dalla posizione di Arci Milano contro la presenza di bandiere israeliane al corteo del 25 Aprile c’è anche il presidente di Anpi Milano, Primo Minelli, che interpellato da Mianews, torna sulla polemica, alimentata nei giorni scorsi anche dal consigliere regionale del Pd, Paolo Romano. «No, noi crediamo che ci sia da fare un grande 25 Aprile con tutti - ha infatti risposto Minelli a chi gli chiedeva se sia d’accordo con Arci -. Sappiamo benissimo che sarà un 25 Aprile delicato per i temi della guerra, non c’è dubbio che noi abbiamo un’opinione precisa su questa questione della guerra, però bisogna separare i dirigenti che hanno proclamato e praticato queste guerre dalle popolazioni, perché alla fine i popoli pagano le scelte drammatiche dei governi».

Sulla presenza quindi di bandiere di Israele ha poi chiarito: «Noi per la Brigata Ebraica abbiamo sempre avuto rispetto e abbiamo sempre detto che loro debbano partecipare alla manifestazione del 25 Aprile, quindi, come altre bandiere ci saranno, la Palestina ad esempio, noi difenderemo quella presenza». Discorso diverso, per il presidente di Anpi, sarebbe l'eventuale presenza della bandiera dell’epoca imperiale iraniana, utilizzata ai tempi dello Shah e adottata durante la dinastia Pahlavi.

«Se ci fosse questa bandiera abbiamo detto che non è gradita- ha affermato perché invocare quel regime, anche quello precedente che non era diverso da quello attuale, non è simbolo di libertà, non è simbolo di democrazia, è simbolo di oppressione e questo noi non lo condividiamo. Se vengono troveremo il modo di convincerli a non venire».

A intervenire sul caso erano stati anche gli esponenti della Comunità Ebraica di Milano e il direttore del Museo della Brigata Ebraica, Davide Romano: «Premesso che la bandiera della Brigata Ebraica è poi diventata quella di Israele - cosa che non è ancora chiara agli amici dell’Arci - ringrazio Primo Minelli per avere difeso l’unità della manifestazione del 25 Aprile», ha risposto il direttore del Museo della Brigata Ebraica.