Giorgia Meloni, boom di iscritti pur senza messaggi: WhatsApp, l'ultimo colpaccio

Il premier Giorgia Meloni piace. Gli italiani vogliono sapere tutto di lei. Rimanere aggiornati su quello che fa, specie in queste settimane di avvicinamento alle elezioni europee. Ecco quindi che i profili Telegram e Whatsapp sono stati presi d'assalto dagli italiani. Nonostante non sia così attiva come su Instagram, Facebook e Tiktok, gli italiani per avere una copertura a 360 gradi hanno deciso di seguirla anche su queste piattaforme

Secondo l’ultima rilevazione di Arcadia Mood, realizzata con le piattaforme di ascolto Talkwalker e Fanpage Karma e Talkwalke, pur non pubblicando sul canale Whatsapp dallo scorso 28 ottobre, il premier ha triplicato gli iscritti: in sei mesi sono passati da 48 mila a 186 mila.

Il confronto con gli altri leader è impietoso: al secondo posto si piazza Giuseppe conte con 62 mila iscritti e al terzo Matteo Salvini con 37 mila. Assente Elly Schlein che, solo di recente, ha aperto il suo canale Telegram che conta appena 3700 iscritti. Anche su questo social, a dominare è Giorgia Meloni: il canale del premier è seguito da 57 mila utenti contro i 30 mila di Matteo Salvini. Fuori classifica Giuseppe Conte che non è ancora sbarcato sull'applicazione. Fra gli altri leader, il più social è Matteo Renzi che può contare su 35 mila iscritti sul suo canale Whatsapp e 7 mila su Telegram.