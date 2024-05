Capezzone smaschera i manettari: "Toti al terzo mandato. Di cattura", il fango sul Fatto

08 maggio 2024 a

Daniele Capezzone nel suo Occhio al Caffè, la rassegna politicamente scorretta di Libero, analizza i temi che vengono affrontati sui principali quotidiani nazionali. Al centro della cronaca questa mattina c'è l'arresto di Giovanni Toti che è finito al centro di un'inchiesta per corruzione che però lascia parecchi dubbi. Da un lato le tempistiche dell'arresto a un mese esatto dal voto delle Europee e soprattutto anche le prove dell'accusa.Insomma, come sottolinea Capezzone, diverse cose non tornano. Ma se da un lato c'è chi, come ha fatto Libero, si pone delle domande su quanto accaduto, dall'altro lato c'è chi invece "esulta da manettaro" sui giornali. E c'è anche chi si lascia andare a battute di pessimo gusto: "Il terzo mandato, sì, ma di cattura...". E Capezzone svela il nome di chi punta il dito contro Toti senza aspettare processi e sentenze... Qui di seguito il video completo della rassegna di Daniele Capezzone