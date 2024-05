Festa della Mamma, il messaggio di Giorgia Meloni: "Come veterani in guerra"

12 maggio 2024 a

"Io ho sempre pensato questo: che non è vera la solidarietà femminile". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ospite del podcast Mamma dilettante di Diletta Leotta. "Cioè, le donne sono tra loro molto meno solidali di quanto non dicano e secondo me è anche come se fossero vittime di questa specie di racconto, in base al quale le donne non dovrebbero mai essere all’altezza di competere con gli uomini: questo le porta naturalmente a competere tra di loro. Tra mamme è tutta un’altra cosa: le mamme sono solidali come lo sono i veterani al fronte, gente che ha combattuto la guerra insieme, perchè è completamente un’altra dimensione di solidarietà", ha aggiunto.

Poi sempre il premier ha parlato della sua esperienza in politica: "Io l’ho vissuta così: da quando sono diventata madre, qualsiasi cosa accada a chiunque, soprattutto ai più piccoli, ai bambini, io penso da madre. Anche in questo lavoro che faccio, nel ruolo di presidente del Consiglio, alcune delle emozioni più belle che mi sono presa e che questo lavoro mi ha regalato, riguardavano le mamme". Molte delle emozioni vissuta da premier, ha continuato, "sono legate alle mamme ma anche nelle cose, nelle difficoltà nelle tragedie, io penso sempre alla mamma. All’inizio pensavo: forse sono io. In realtà, si parla poi con le altre mamme: siamo tutte così".

Infine ha raccontato un aneddoto: "Io ricordo quando ho telefonato alla mamma di Alessia Piperno, questa ragazza era stata in Iran durante le manifestazioni delle donne contro il regime iraniano e c’era una situazione che abbiamo gestito in silenzio per riportare a casa questa ragazza. Quando lei è salita sull’aereo ed era sicuro che sarebbe tornata a casa, ho chiamato io la mamma per darle questa notizia. È stata una delle emozioni più straordinarie che mi potesse regalare questo lavoro".