Musumeci-Schlein, lite sui Campi Flegrei: "Ma quale colpa dei cittadini"

Elly Schlein usa anche i Campi Flegrei e le scosse nel Napoletano per attaccare il governo: "Che senso ha colpevolizzare i cittadini e le cittadine che vivono nei Campi Flegrei? Questo legittima un esponente del governo a lavarsene le mani e a non rassicurare la cittadinanza, dicendo concretamente che cosa si vuole fare. Credo che il ruolo di un governo sia sostenere i sindaci e la popolazione e indicare soluzioni che possano rassicurare queste 80 mila persone che non hanno alcuna colpa del fatto di essere in un’area di rischio". La risposta non tarda ad arrivare.

E a darla è il ministro Nello Musumeci: "Ma quali colpe dei cittadini! Gli unici responsabili del disastro ambientale compiuto nei Campi Flegrei vanno cercati nelle classi politiche dirigenti che, da Roma fino ai Comuni del luogo, hanno governato quei territori da lontano e da vicino tra gli anni Cinquanta e Ottanta, senza mai dire la verità alla gente e permettendo scelte urbanistiche folli e irresponsabili, in cambio di voti". "Sono le stesse Forze politiche che adesso cercano l’autoassoluzione collettiva per fare dimenticare le proprie colpe, remote e recenti. Il governo Meloni ha finalmente acceso i riflettori sui Campi Flegrei: ha fatto in questi mesi e continuerà a fare tutto il possibile, anche in termini finanziari, per assicurare agli abitanti dei Campi Flegrei le necessarie condizione di convivenza con i rischi di quel territorio, senza bugie e senza colpevoli silenzi", ha concluso Musumeci.