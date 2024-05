Saviano fuori dalla Buchmesse, il Pd vuole il boicottaggio: "Che ci fanno lì gli altri scrittori italiani?"

28 maggio 2024 a

"Via Saviano dalla Buchmesse? Mi chiedo adesso che ci facciano lì gli altri scrittori italiani, dopo questa decisione che ha esattamente quel sapore, quel significato": il senatore Pd Filippo Sensi lo ha scritto su X in riferimento alla decisione di Mauro Mazza, coordinatore italiano della Fiera del Libro di Francoforte, di non invitare l'autore campano, preferendo "dare voce a chi finora non l'ha avuta" e scegliendo "autori le cui opere fossero completamente originali". Quello di Sensi, insomma, è un invito a boicottare l'evento solo per la mancata presenza di Saviano.

In tal senso si è espressa anche la capogruppo dem nella commissione Cultura della Camera, Irene Manzi: "Il commissario Mazza si arrampica sugli specchi per motivare l'esclusione di Saviano dalla Buchmesse. Parla di voler valorizzare nuove voci mentre il programma è ricco di tanti autorevoli autori già affermati. Sembrerebbe un'esclusione a tutti gli effetti e chissà se il commissario Mazza è stato più realista del re o abbia invece assecondato gli ordini del ministro Sangiuliano, che Saviano lo ha portato a processo e che non perde occasione per denigrarlo".

Saviano fuori dalla Buchmesse di Francoforte? La sinistra impazzisce a tempo record

Manzi ha poi aggiunto: "La cultura unisce - che era lo slogan della riunione dei ministri della cultura del G20 del 2011 e che è anche lo slogan di questa partecipazione italiana - sembra essere tradito nei fatti dalle scelte del ministro Sangiuliano che punta ad utilizzare la cultura per dividere nella presunzione di voler imporre una nuova egemonia culturale della destra".