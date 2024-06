Giorgia Meloni, caso De Luca: "Schlein poco coraggiosa"

04 giugno 2024 a

a

a

Giorgia Meloni è stata ospite ad Agorà, il programma condotto da Roberto Inciocchi in onda su Rai 3. La leader di Fratelli d'Italia è tornata a parlare del caso Vincenzo De Luca. E non ha risparmiato critiche sia sul governatore della Campania, sia sulla segretaria del Partito democratico Elly Schlein. Secondo la presidente del Consiglio, la dem sarebbe stata "poco coraggiosa" con il suo collega di partito. Poco prima, la stessa Meloni aveva definito il presidente di Regione in quota pd un "bullo che fa il gradasso alle spalle".

"Con De Luca ho fatto quello che ritenevo giusto - ha spiegato la presidente del Consiglio - sono stata insultata e mi sono difesa. Mi ha stupito che Schlein non fosse in grado, quando sono stata insultata da un esponente del suo partito, di dire una parola benché chiedessi pubblicamente una presa di distanza. Quando mi sono difesa, Elly Schlein che si dichiara paladina dei diritti delle donne, se l’è presa con me. C’è un pò una delusione per una leader donna di cui ho stima - ha aggiunto - ma che credo le stia mancando un pò il coraggio di fare la differenza che probabilmente ci si aspettava".

"Come leader e come donna, si commenta da sola". Meloni, le parole durissime contro Schlein

La leader di Fratelli d'Italia si è poi scagliata con tutte quelle esponenti politiche della sinistra italiana che hanno difficoltà a difendere le donne di uno schieramento diverso dal loro. "Questo la dice lunga su alcune battaglie di forma che fa la sinistra perché la segretaria è tornata a dire che la grande questione femminile per la quale io non sarei degna di rappresentare le donne, è che mi faccio chiamare ’il presidentè. A me non frega nulla di come mi chiamano ma è una questione di forma - ha proseguito -, io pongo una questione di sostanza: si deve smettere di insultare le donne pensando che siano deboli, noi deboli non siamo, ci sappiamo difendere, ci vogliamo difendere e chiediamo lo stesso rispetto che riconosciamo ad altri".

Non solo questioni di genere, ma anche attacchi mirati alla sua sfera personale. La presidente del Consiglio è tornata anche sulle polemiche dei mesi scorsi riguardanti la sua vita privata, lasciandosi andare a uno sfogo in diretta televisiva. "È una cosa che non aiuta perché chiunque ha bisogno di avere una sua dimensione privata e di normalità che a me viene completamente tolta - ha sottolineato Giorgia Meloni - Non so perché ci sia questa morbosità, ma dal giorno in cui ho vinto le elezioni ogni sabato e domenica mi ritrovo sotto casa fotografi che mi seguono ovunque, non è facile quando vivi nella casa del Grande Fratello, non mi interessa più di tanto ma non è facile".