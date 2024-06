Prima di Domani, Elly Schlein: "Albania? Meloni ridicola", clamoroso autogol

06 giugno 2024 a

Elly Schlein mette nel mirino Giorgia Meloni. La leader del Pd inetrviene a Prima di Domani e attacca il premier con la solita retorica tanto amata dalla sinistra: "Non è un problema che Meloni lavori, il problema è che stanno prendendo in giro gli italiani con provvedimenti farlocchi. Arrivano a 4 giorni dal voto con un decreto vuoto sulle liste d’attesa senza metterci un euro in più: è una presa in giro".

Poi passa alle parole forti: "È ridicola Meloni quando rivendica che il ’modello Albania' ha fatto scuola in Europa. Non c’è nulla di nuovo nel fatto che i paesi europei cerchino di costruire muri, il problema è che tanto continueranno ad arrivare solo in alcuni paesi, in primis in Italia. Stupisce che una presidente Consiglio italiana invece di battersi per la solidarietà europea, gli da ragione, costruire muri e i migranti restino in Italia come è sempre stato", afferma.

Ma Schlein dimentica che diversi Stati europei, circa 15 hanno chiesto di poter firmare accordi simili come quello tra Italia e Albania con Paesi extra Ue e non certo per costruire muri, ma per ridistribuire il peso della festione dei flussi migratori. Per la segretaria del Pd si tratta di un autogol. Infine afferma: "La polarizzazione tra Pd e Fdi aiuterà? Non so, io penso che quello che ci aiuterà è aver riportato il Pd nella piazze, nei luoghi di lavoro. Una grande differenza è che Meloni ha fatto una campagna chiusa nel Palazzo, noi attraverso il Paese. Inoltre io posso contare su una squadra plurale, forte, fatta di personalità, mentre lei ha iniziato la campagna dicendo ’vota mè. Ma dov’è la visione del futuro d’Europa? Noi ce l’abbiamo: una ’Europa sociale, ecologica e che vada avanti con gli investimenti comuni".