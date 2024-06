Giorgia Meloni, 100mila "seguaci" in due giorni: le cifre dell'altro trionfo

10 giugno 2024 a

Un successo, fragoroso, alle urne. Si parla di FdI - primo partito con il 28,81% dei voti - e di Giorgia Meloni, che ha letteralmente sbancato in termini di preferenze, arrivate a oltre 2,5 milioni. Una vittoria netta, impreziosita dal fatto che Fratelli d'Italia - dato in netta controtendenza rispetto a tutto il resto d'Europa per quel che concerne le forze governative - migliora le cifre raggranellate alle politiche del 2022.

Ma ci sono altre cifre che, in controluce, confermano il successo di Giorgia Meloni. Le cifre sono quelle diffuse da un report di arcadiacom.it, società specializzata nel monitoraggio dei trend online. Ecco, stando al report si scopre che da sabato 8 a lunedì 10 giugno gli account social del presidente del Consiglio sono cresciuti in modo verticale, con oltre 110mila nuovi follower. Nel dettaglio è stato l'account Instagram a crescere più di tutti gli altri, con 99mila nuovi follower.

Per quel che riguarda Antonio Tajani, leader di Forza Italia, arcadiacom.it ecco che un buon dato arriva in relazione all'analisi del sentimet: il leader azzurro, infatti, raccoglie la percentuale più alta di mood positivo subito dopo Elly Schlein, nella peculiare graduatoria Tajani si assesta all'85,9 per cento.

Tornando alla crescita dei follower nel periodo in esame, si registra che in termini percentuali Meloni è cresciuta del 3,5% su Instagram e dello 0,35% su X. Dati positivi, infine, anche per Giuseppe Conte, il elader del M5s cresciuto dello 0,35% su Instagram (con 6.700 nuovi followers) ed Elly Schlein, segretaria del Pd, in crescita su Instagram di 3.300 followers, pari allo 0,95 per cento.