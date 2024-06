Cuzzocrea, imbarazzange elogio della Schlein: "Per dire del carattere, giocava a poker durante lo spoglio"

11 giugno 2024 a

a

a

La notte elettorale Elly Schlein l'ha trascorsa a giocare a poker, nella variante "Texas Hold'em". La segretaria del Pd, secondo quanto riporta Annalisa Cuzzocrea in un retroscena su La Stampa, "ha portato le carte e le fiches. Ha detto allo staff: 'Distraiamoci, mischia tu'. Ha mantenuto lo stesso sangue freddo di quando, alle primarie del Pd, tutti dicevano che avrebbe perso, che stava perdendo contro Stefano Bonaccini, e lei serafica: 'Aspettiamo'".

Ma è l'attacco del pezzo della Cuzzocrea ad essere... lunare: "Per dire carattere, Elly Schlein ha passato le ultime ore di attesa elettorale a giocare a poker, variante Texas Hold'em". E chissà cosa ci svela, il fatto che facesse una partitina a poker durante lo spoglio, del carattere di Elly. Misteri che solo su La Stampa.

In ogni caso, alla fine, le sensazioni positive che aveva avuto al comizio finale a Padova nella piazza in cui parlò per l'ultima volta Enrico Berlinguer erano giuste. La campagna elettorale di Elly Schlein è stata efficace. Perché, prosegue la Cuzzocrea non ha mai inseguito Giorgia Meloni sul suo terreno. Forse proprio perché gioca a poker online...

Beffa all'ultima scheda per Alessia Morani (ma almeno non si copre di ridicolo): cos'è accaduto

"Quando la premier le chiedeva di' qualcosa sugli attacchi del socialista Schmit, o di De Luca, la segretaria dem si è limitata a rispondere: non sono un juke bok. Quando l'ha provocata sui migranti da portare in Albania, ha continuato a battere su liste d'attesa e salario minimo. Quando le ha detto: non hai abbastanza coraggio, ha fatto finta di non sentire".

Sfida tra donne, Meloni straccia tutte (Schlein compresa): l'altro aspetto del trionfo

Insomma, l'atteggiamento sfuggente di Schlein agli attacchi della Meloni è stato vincente. Perché la segretaria dem "è nuova, rispetto ai vecchi avversari: non è come con Renzi o con Conte o con chiunque sia venuto prima. Non è come con De Luca, che a creare assist ci mette del suo. Le due leader si sono riconosciute e legittimate reciprocamente, la telefonata di ieri notte ha solo suggellato un'intesa che già c'era, ma hanno fatto campagne elettorali completamente diverse e non sono mai cadute nello scontro personale". Entrambe. E chissà che ruolo ha avuto il poker, variante Texas Hold'em, ovviamente.