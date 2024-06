Camera, il deputato FdI: "Bertacco presente". Il piddino lancia una sedia: dopo la rissa ancora delirio

12 giugno 2024 a

Non solo la maxi-rissa i cui principali protagonisti sono stati il M5s Leonardo Donno e il leghista Igor Iezzi. Dopo l'increscioso episodio, al termine di una giornata infuocata, ancora caos alla Camera, il tutto nel giorno dell'esame dell'Autonomia.

Al termine di una lunga riunione della Conferenza dei capigruppo, dopo la rissa la seduta è ripresa ma è stata quasi subito di nuovo sospesa. Negli interventi di fine seduta, infatti, il deputato di FdI Marco Padovani ha preso la parola per ricordare il collega Stefano Bertacco, scomparso quattro anni fa, e alla fine dice: "Stefano Bertacco presente", rendendo omaggio così all'ex parlamentare della destra.

Scoppia una nuova bagarre in Aula, sale ancora la tensione e il presidente di turno Sergio Costa sospende nuovamente i lavori, "non ci sono le condizioni", dice. Dopo le parole del deputato di FdI, infatti, il deputato del Pd Nico Stumpo ha lanciato in aria una sedia, riferiscono alcuni parlamentari presenti, tra cui il capogruppo di FdI Tommaso Foti.

Il collega di partito di Foti, Fabio Pietrella, a quel punto, "nel tentativo di stemperare gli animi", ha fermato nell'emiciclo il dem Toni Ricciardi, che "mi ha colpito con le stampelle sul petto". Per i dem "quanto accade in Aula non è più sostenibile", dicono puntando il dito contro "il saluto" in omaggio e ricordo tipico dell'estrema destra. E la rissa continua...