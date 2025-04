25 aprile, la sceneggiata di Debora Serracchiani: "Sono andata a Ventotene"

La deputata e responsabile Giustizia del Pd Debora Serracchiani, in occasione del 25 Aprile è stata a Ventotene "per rendere omaggio ad Altiero Spinelli, uno dei padri fondatori dell'idea di un'Europa unita, antifascista e solidale" in un luogo, ha scritto su Facebook, "simbolo di resistenza, di speranza, di visione politica capace di nascere anche nelle condizioni più dure".

"Oggi più che mai - ha continuato Serracchiani - è necessario ricordare il coraggio di chi ha lottato contro la dittatura e ha sognato un mondo diverso". Perché il 25 aprile "non è solo memoria: è impegno concreto perché ciò che è stato non si ripeta. Perché il 25 aprile è la giornata più bella per il nostro Paese, è quella che ci ricorda la bellezza e l'importanza della libertà".

A Milano, invece, ha partecipato al corteo per il 25 aprile Elly Schlein. C'è una partecipazione straordinaria. Riusciamo ancora a commuoverci per il fatto che questa è l'Italia antifascista che si ritrova a festeggiare la liberazione dall'oppressione nazista e fascista, la conquistata libertà, sapendo che partigiani, staffette, forze alleate hanno dato la vita per la nostra libertà e per la nostra Costituzione oggi vale il nostro impegno ad attuare ogni giorno quella Costituzione, che per tanti non è ancora concreta realtà - ha detto la segretaria del Pd -. Penso al diritto al lavoro, al lavoro dignitoso, alla sicurezza sul lavoro, alla cura delle persone, ai salari. Ci sono tante cose ancora da fare, per questo è così bello avere una spinta popolare così forte oggi che dica ora e sempre resistenza, evviva l'Italia antifascista".