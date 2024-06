G7, Joe Biden sempre più spaesato: il video che fa tremare gli Usa

13 giugno 2024 a

Joe Biden, per il popolo dei social network, è da tempo diventato il re incontrastato dei meme. Dalle cadute sulla scala che porta all'Air Force One, alle strette di mano a persone immaginarie fino a momenti di totale spaesamento. Se non fosse il presidente degli Stati Uniti, farebbe quasi tenerezza. Ma non solo è l'attuale capo di Stato americano. È anche in piena corsa per la rielezione alla Casa Bianca: di fronte troverà ancora una volta Donald Trump, già sconfitto alle ultime presidenziale. E, in caso di un Biden 2.0, il 46esimo presidente degli Stati Uniti terminerà il suo mandato alla veneranda età di 86 anni.

Biden è apparso molto confuso durante le riunioni del G7 in Puglia. In un video che sta spopolando sui social, vengono mostrati i leader dei grandi Paesi del pianeta mentre assistono all'esibizione di un paracadutista italiano vestito di azzurro. Poi il loro sguardo si sposta in un'altra direzione. Dov'è Joe Biden? Il presidente degli Stati Uniti esce quasi completamente dall'inquadratura. Lo si intravede parlare con qualcuno che in realtà non sembra esserci. Giorgia Meloni, quasi come una mamma in pensiero, si avvicina a lui per riportarlo al centro del gruppo. Ma il capo di Stato sembra non essere a conoscenza di dove si trovi: sorride e rimane immobile, come una statua.

‼️ BREAKING: Biden missed the show at the G7 and is still waiting for the jumper.



HAHAHAHA pic.twitter.com/DzqLQvlzHZ — Lord Bebo (@MyLordBebo) June 13, 2024

Tra Giorgia Meloni e Joe Biden corre buon sangue. I due, ogni volta che uno fa visita all'altro, parlano e scherzano insieme. Come questa mattina, quando la presidente del Consiglio ha ironizzato sul democratico, colpevole di essere in ritardo di una ventina di minuti. "Non dovresti lasciare una donna attendere così", ha commentato il premier.