Autonomia, lezione-Dalla Chiesa alla sinistra: "Liberarsi dalle catene e far vedere chi sono"

"L’autonomia può dare la possibilità ad alcune regioni del Sud di liberarsi dalle catene per far vedere chi sono davvero": ne è convinta Rita Dalla Chiesa, che ha parlato della riforma appena approvata dal Parlamento in collegamento con Bianca Berlinguer a E' sempre cartabianca su Rete 4. La deputata di Forza Italia ha quindi smentito la narrazione per cui il ddl Calderoli finirà per spaccare l'Italia in due. Tra l'altro, sono stati gli stessi dati l'Istat a fornire un quadro diverso della situazione economica nel Paese: nel 2023 la crescita economica è stata più intensa nel Mezzogiorno, che nel 2022 aveva mostrato andamenti al di sotto della media nazionale, e nel Nord-Ovest.

Parlando invece dei cosiddetti Lep, i livelli essenziali di prestazione, che devono ancora essere stabiliti e dei 100 miliardi necessari, la Dalla Chiesa ha spiegato: "Non è semplice trovarli, ci saranno degli aggiustamenti da fare, delle riflessioni da fare, è chiaro, perché non è che possiamo sapere oggi dove trovare le risorse che servono". Infine, un riferimento anche alle presunte perplessità di Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria nonché vicesegretario nazionale di Forza Italia. "Non è vero - ha spiegato l'ex conduttrice - lui è critico nei metodi, non sui contenuti. Tra l'altro, lui è stato uno di quelli che ha chiamato i medici cubani perché non riusciva a trovare medici per la Calabria".

