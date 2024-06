Ilaria Salis abusiva, Majorino del Pd: "Qual è l'anomalia", schiaffo ai veri poveri

27 giugno 2024 a

Forse non servivano le parole di Pier Francesco Majorino per capire come a sinistra considerino la questione di Ilaria Salis occupante abusiva di una casa Aler, ma di sicuro aiutano a inquadrare "il clima". In mattinata il governatore leghista della Lombardia Attilio Fontana ha commentato la richiesta di accertamento di un debito da 90mila euro pendente sulla Salis per aver occupato senza averne diritto una casa popolare Aler a Milano.

Passa qualche ora e Majorino, capogruppo dei dem in Regione Lombardia, rivolta la frittata: "Vedo che in maniera abbastanza surreale il Presidente Fontana continua a intervenire sul tema della Casa facendo finta di non avere enormi responsabilità e competenze in materia. Va ribadito che le anomalie oggi riguardano innanzitutto la Regione e sono in particolare concentrate su Aler".

L'anomalia insomma non è di chi si arroga il diritto di occupare una abitazione popolare pur non essendo indigente (come nel caso della neo-europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra e di molti esponenti del cosiddetto mondo "alternativo" e "antagonista"), ma di Aler e della Regione. "Non mi sembra che ci sia un comportamento anomalo nei confronti dell'onorevole Salis", aveva sottolineato il governatore Fontana. Ma per Majorino, "è sicuramente anomalo, ai limiti sia della decenza che del danno erariale, assistere al fatto che ci siano infatti oltre 19mila case vuote di proprietà regionale, mentre migliaia di famiglie che ne hanno diritto attendono da anni una casa popolare, senza che la stessa Regione assuma iniziative significative".

"La Regione non fa altro che chiedere che venga accertato se l'onorevole Salis abbia o meno un debito nei confronti di Aler - aveva spiegato Fontana a margine della presentazione della mostra Tappe della storia della A8 a Palazzo Lombardia -. È un principio di legge che esiste in tutto il paese. Non mi sembra che ci sia un comportamento anomalo nei confronti dell'onorevole Salis. È un comportamento che tutti i cittadini italiani assumono nei confronti dei propri debitori".