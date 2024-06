Piazzale Loreto, i Cinque Stelle difendono la Cherchi che insulta governo e Meloni

29 giugno 2024 a

Invece di scusarsi per le frasi aberranti pronunciate dalla deputata Susanna Cherchi, che alla Camera aveva invocato piazzale Loreto per i membri del governo, il Movimento 5Stelle ha deciso di ributtare la palla nel campo avversario: «Tutto il gruppo parlamentare del M5S a Montecitorio», scrive Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera, «esprime solidarietà a Susanna Cherchi, deputata vittima di continui insulti e minacce sui social che la perseguitano da giorni.

Questo clima di odio è il risultato delle strumentalizzazioni di esponenti del centrodestra, non da ultimo il ministro Salvini che in questi giorni tace davanti all’inchiesta sulla deriva nazifascista e antisemita delle giovanili dei suoi amici di FdI. Un clima di intimidazione», incalza Silvestri, «alimentato dalla stessa maggioranza che non è stata in grado di condannare l’aggressione contro Leonardo Donno, avvenuta dentro il Parlamento. A tutti loro diciamo senza mezzi termini: da voi nessuna morale!». Che tempra...