Giorgia Meloni, "risarcimento di 5mila euro": chi viene condannato per diffamazione

Condannata per due "tweet diffamatori" e con frasi da body shaming. Una giornalista pubblicista 36enne dovrà risarcire il presidente del Consiglio Giorgia Meloni con 5mila euro. Il legale del premier ha fatto sapere che questa somma "sarà sicuramente devoluta". La decisione è arrivata dopo la sentenza emessa dal giudice della quinta sezione penale di Milano, Valerio Natale. Con lo stesso verdetto è stata anche assolta da un terzo post su Twitter col quale aveva pubblicato un fotomontaggio della leader di Fratelli d'Italia che la ritraeva "in ambiente privato con la fotografia di Benito Mussolini alle spalle". E aveva scritto: "Dietro c'è la sua matrice preferita". La giornalista è stata assolta "perché il fatto non costituisce reato".

Giorgia Meloni aveva subito risposto sulla sua pagina Facebook, postando quell'immagine e scrivendo: "Reputo che questa foto falsificata, pubblicata da una giornalista iscritta all'ordine, sia di una gravità unica. Ho già dato mandato al mio avvocato per procedere legalmente contro questa ignobile mistificazione. A questo è arrivato certo giornalismo di sinistra?!". Sempre quel giorno, verso sera, la giornalista aveva replicato scrivendo di aver "rimosso" la foto, ma poi aveva insultato Meloni.

Ma non finisce qui. Dopo neanche un'ora, la giornalista pubblicista aveva scritto frasi da body shaming, ossia per aver definito "una donnetta" e una persona "alta un metro e venti" il presidente del Consiglio. Le motivazioni del verdetto saranno rese note tra 90 giorni. L'imputata, da quanto si è saputo, aveva sempre rifiutato una transazione per chiudere prima il procedimento.