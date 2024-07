Ignazio La Russa, la lettera confinata a pagina 29: imbarazzo a "La Stampa"

26 luglio 2024 a

La Stampa, bellezza... Se può trovare un pretesto per attaccare il fratello d’Italia Ignazio La Russa, a costo di mettergli in bocca parole che non ha mai detto, lo sbatte in prima pagina e ci apre il giornale con il titolo “CasaPound, gli alibi di La Russa”. Se per caso l’interessato replica con una lettera documentata nella quale smonta le accuse montate nei suoi confronti, si ritrova confinato a pagina 29, con a mo’ di replica, a fianco, un astruso commento sui conigli mannari, estremisti e violenti della destra. Ufficialmente invece il quotidiano non replica, «per il rispetto che si deve alla carica», è scritto. Scopriamo così che può esistere anche la violenza passiva degli ipocriti mannari. Il rispetto che si dovrebbe al presidente del Senato non è non degnarsi neppure di rispondere a una sua lettera, e nasconderla quasi in coda al giornale. Rispettoso sarebbe stato non attribuirgli, con il massimo rilievo, frasi che non ha mai pronunciato. (...)