Giancarlo Giorgetti: "Ragioniera dello Stato? Sì, ho fatto peccato mortale", lezione alla sinistra

07 agosto 2024 a

a

a

Sul possibile tesoretto da 20 miliardi in arrivo dal miglioramento del gettito fiscale "aspettiamo quando finiranno tutte le autoliquidazioni e poi tiriamo le somme: come alle Olimpiadi, non è che uno che arriva a 100 metri dal traguardo e dice 'ho vinto'".

Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, rispondendo a una domanda in conferenza stampa dopo il Cdm. "Aspettiamo la fine perché quello è il momento della verità, invito a valutare l’andamento delle entrate rispetto alle previsioni", osserva, sottolineando come ad oggi le previsioni del Mef, "contestate da tutte le parti, puntualmente tendono a verificarsi e questo vuol dire che le previsioni le facciamo in modo serio e responsabile".

Ma a tenere banco è anche la nomina della nuova Ragioniera Generale dello Stato: "Se la ragioniera non arriva dalla Corte dei conti o dalla Banca d’Italia ho compiuto un peccato mortale? Ok, ho compiuto un peccato mortale. Siccome è brava, lo dicono tutti, ho pensato di indicarla. Tra l’altro ha lavorato anche con governi di altro colore. Se quelli delle opposizioni volevano fare una polemica dovevano cercare un altro terreno", ha affermato il ministro dell’Economia interpellato dopo il Cdm sulle polemiche relative alla nomina di Daria Perrotta. Con una frase Giorgetti ha di fatto ammutolito la sinistra.