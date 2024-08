Daniele Capezzone: "L'ultimo paladino delle Ong? Gabriele Lodetti, vi dico chi è..."

27 agosto 2024 a

Daniele Capezzone nel suo Occhio al Caffè presenta i principali temi che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Al centro delle cronache la vendetta di Putin sull'Ucraina, ma anche il giallo di Sharon Verzeni e il caos scoppiato in Libia con la ripresa massiccia delle operazioni da parte delle navi delle Ong. E come sottolinea il direttore editoriale di Libero, in questi giorni il nostro quotidiano vi ha raccontato di questa nuova missione della Mare Jonio che, affiancata da una barca messa in mare da Migrantes, ha scaricato centinaia di migranti in Sicilia. E su La Stampa negli ultimi tre giorni, tra le pagine dei commenti è stato tenuto una sorta di "diario di bordo" della missione con la testimonianza di un sacerdote. E ora è il turno di Gabriele Lodetti. Voi direte: "Chi è?". Ve lo spiega Daniele Capezzone... Qui di seguito la clip completa