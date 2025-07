Migranti, il video che imbarazza Macron: poliziotti francesi affondano i gommoni con i coltelli

Un video in grado di far discutere quello diffuso dalla Bbc e che vede protagonista la Francia del buonista Emmanuel Macron. Una troupe ha ripreso e mostrato alcuni agenti della polizia francese che - vicino a una spiaggia a sud di Boulogne - hanno usato dei coltelli per tagliare un gommone. A bordo alcuni migranti diretti in Inghilterra attraverso la Manica. Tra questi uomini, donne e bambini. "Entriamo", ha detto uno dei gendarmi filmati prima di tirare fuori la divisa e tirare fuori un coltellino.

E pensare che il presidente francese, negli anni, non ha mancato di dare lezioni all'Italia. Basti pensare al 2018 quando il capo dell'Eliseo definì il rifiuto dell’Italia di far sbarcare l’Aquarius, con a bordo 629 migranti, "un atto di cinismo e irresponsabilità". Poi, all'insediamento del governo Meloni, Stéphane Séjourné, leader del partito di Macron, aveva attaccato: "Meloni fa tanta demagogia sull’immigrazione clandestina: la sua politica è ingiusta, disumana e inefficace".