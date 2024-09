Piazzapulita, Elly Schlein vede questo sondaggio? Attenti alla sua faccia: sconvolta

13 settembre 2024 a

a

a

"Per costruire una alternativa chiara alla destra il Pd deve farsi trovare dove i suoi elettori se lo aspettano ed è lì che passo dopo passo lo stiamo riportando". Elly Schlein non può che rifugiarsi nella più classica delle "supercaz***ole politiche" per replicare al lapidario commento di Corrado Formigli.

"Un bel casino", sentenzia il conduttore di Piazzapulita che nella prima puntata della nuova stagione del talk del giovedì sera di La7 ha in studio come ospite d'eccezione proprio la segretaria del Pd. Il tema in oggetto è la composizione del cosiddetto e molto teorico campo largo, una ammucchiata che in nome della lotta a Giorgia Meloni dovrebbe tenere insieme nemici storici come Matteo Renzi, Carlo Calenda, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e lo stesso Partito democratico, spaccato in varie anime pure al suo interno. Roba che l'Ulivo di Prodi apparirebbe oggi come un soggetto granitico e inscalfibile.

"Me lo garantisci?". Matteo Renzi fa la cacca in faccia a Schlein: l'oscenità sul "Fatto" | Guarda

Formigli ha appena chiesto al sondaggista Renato Mannheimer quale sia il gradimento degli elettori del centrosinistra si un eventuale ritorno nell'alleanza di Renzi, l'ex premier oggi leader di Italia Viva. Il risultato, per la Schlein che da mesi ha imbastito la spregiudicata operazione, è disastroso. A Renzi dice no il 64% dei simpatizzanti progressisti, addirittura il 63% degli elettori dem, "un dato altissimo". E pure nel Terzo Polo, l'evanescente casa politica ideata da Renzi (e silurata nel giro di poche settimane per la guerra interna con Calenda) c'è un 35% che non vorrebbe avere a che fare con Matteo, in evidente crisi di popolarità.

Vita nerd, banalità politiche e supercazzole: che disastro l'autobiografia della Schlein

La regia inquadra in primo piano la Schlein mentre con gli occhi al cielo e guarda i numeri del sondaggio proiettati in video: una scena e un fermo-immagine diventati virali su X, a testimoniare tutto l'imbarazzo e la difficoltà politica e umana di Elly. Sguardo sbarrato, sorriso raggelato stampato sul volto, muscoli facciali immobili. E il vero guaio arriva quando deve commentare a parole l'istantanea di un fallimento annunciato.