Puglia, spunta un altro appalto all'azienda dei fratelli di Emiliano

Un secondo appalto del Consiglio regionale pugliese, sempre a chiamata diretta, questa volta da 36 mila euro, è stato affidato alla società Emiliano Srl, dei fratelli del governatore pm Simonetta e Alessandro, che è anche dirigente politico e vicepresidente della lista civica del fratello Michele. Il Consiglio Regionale della Puglia il 26 agosto, mentre tutti erano in ferie, ha firmato con somma urgenza la delibera con cui è stata disposta la fornitura di scaffalature per la biblioteca (vuota da 4 anni) per un importo di 36 mila euro. Secondo la Gazzetta del Mezzogiorno gli atti non sono stati pubblicati dal Consiglio come richiesto dalla legge, e ritirati solo dopo che è venuto alla luce lo scandalo del primo affidamento. Quello con cui negli stessi giorni il consiglio ha sborsato 41 mila euro ai fratelli di Michele Emiliano per la fornitura di tavoli, forno a microonde, e divanetti per la stessa biblioteca. (...)

