Giorgia Meloni, il plauso de Le Figarò: "Immigrazione, un modello vincente"

Dopo il quotidiano progressista britannico Guardian, anche Le Figarò si unisce all'elogio nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia, oltre a raccogliere valanghe di consensi in patria, piace anche all'estero. E soprattutto in Europa, anche grazie alle politiche migratorie adottate da questo governo. E non è un caso che sia il primo ministro britannico Keir Starmer sia il leader del partito popolare spagnolo Alberto Feijoo si siano recati a Roma per complimentarsi di persona con il premier.

Il plauso del Figarò è arrivato dopo la pubblicazione dei dati strepitosi sull'immigrazione. "Dall’inizio dell’anno gli arrivi sulle coste italiane sono diminuiti del 65% su base annua, e addirittura del 32% rispetto al 2022 - ha ricordato il quotidiano francese -. Dal 13 settembre non si sono registrati più arrivi. Allo stesso tempo, però, la Spagna vede, come la Grecia, un raddoppio degli arrivi sul suo territorio, e ancor più alle Canarie. I due fenomeni sono collegati? L’Italia, consapevolmente o no, ha deviato il flusso di arrivi verso i suoi vicini a causa della sua politica migratoria?". Insomma: un "modello vincente".

Come detto, anche il leader del partito popolare spagnolo ha sottolineato l'ottimo operato del governo Meloni per il contrasto all'immigrazione irregolare. "Ho voluto parlare con Giorgia Meloni della politica migratoria italiana per un semplice fatto: in Italia l'immigrazione irregolare è diminuita del 60% mentre in Spagna è aumentata del 60%, ritengo in questo senso che la politica italiana sia molto efficace e in Spagna no". Lo ha detto il leader del Partito popolare spagnolo (Pp) Alberto Nunez Feijoo in conferenza stampa con Antonio Tajani alla Stampa Estera a Roma. "Io sono contrario alla migrazione irregolare e sono molto rispettoso invece di quelle persone che arrivano in Spagna e Italia regolarmente e rispettano le leggi. Dobbiamo opporci alle mafie e ai trafficanti che sfruttano questi immigrati e favoriscono l'immigrazione irregolare", ha aggiunto.