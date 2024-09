Sondaggio Mentana, crollo del Pd e balzo in avanti di FI e Lega: ecco le cifre

23 settembre 2024 a

a

a

Come ogni lunedì torna l'appuntamento con il sondaggio Swg per il TgLa7 condotto da Enrico Mentana. E, come settimana, scorsa, i numeri danno ancora ragione al centrodestra. Fratelli d'Italia, il partito guidato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, resta primo con il 30,1%. Nonostante abbia perso lo 0,2%. Forza Italia, invece, guadagna lo 0,1% e si attesta così all'8,5%. Testa a testa con la Lega di Matteo Salvini. Anche per il Carroccio ci sono buone notizie, il partito fondato da Umberto Bossi sale dello 0,1% e si piazza all'8,2%.

Spostandoci dalle parti del campo largo, la notizia più eclatante è il crollo del Pd. Il partito guidato da Elly Schlein perde lo 0,2% e si attesta così al 22,6%. Nessuna buona notizia anche per il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte. Il partito pentastellato resta ancorato all'11,7%, rimanendo però la seconda forza del centrosinistra. Alleanza Verdi e Sinistra, invece, guadagna lo 0,1% e sale così al 7,1%.

Per quanto riguarda i partiti minori, Azione di Carlo Calenda (3,1%) supera Italia Viva di Matteo Renzi (2,7%) ed entrambi oscillano di un più 0,1%. Scende Più Europa che perde uno 0,2% e cala all'1,5%. Il partito europeista come altri partiti minori non supera tuttavia la soglia del 2%.