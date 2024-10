Rita Dalla Chiesa umilia Nicola Morra con tre parole: "Cosa voglio ricordargli"

03 ottobre 2024 a

a

a

Le parole di Nicola Morra hanno seminato sconcerto e stupore nel mondo della politica. Per chi si fosse perso la perla dell'ex grillino, ve la riproponiamo in versione integrale qui di seguito: "Marco Bucci è un malato oncologico come Jole Santelli: chi lo vota deve esserne consapevole".

Non ci sarebbe nulla da aggiungere. Si qualificano da sole per ciò che sono: una vergogna. Ma Rita Dalla Chiesa è voluta intervenire per usare parole dure per sottolineare quanto siano state inopportune quelle di Morra: "Sono rimasta allibita e sdegnata per le parole pronunciate da Nicola Morra nei confronti di Marco Bucci e di tutti i malati oncologici. Mi vergogno per lui. Sono dichiarazioni squallide e vigliacche che qualificano chi ha il coraggio di pronunciarle".

"Bucci ha un tumore come la Santelli. Di questo...". Morra, parole horror. La rivolta nel centrodestra

"Con la sua deprecabile uscita - non la prima peraltro di questa gravità - Morra offende tutti i malati oncologici, che a detta sua devono ritirarsi a vita privata perché colpevoli di lottare contro la malattia, Ricordo a Morra che la medicina, la scienza e la ricerca hanno permesso di fare progressi straordinari nelle cure ai tumori, come straordinari sono coloro i quali ogni giorno affrontano il percorso verso la guarigione ed il ritorno alla vita normale", aggiunge la parlamentare di Fi. "Voglio esprimere la mia vicinanza a Marco Bucci e a tutti gli italiani offesi dalle infelici parole di Morra. Non si fa campagna elettorale sul dolore degli altri", conclude Dalla Chiesa.