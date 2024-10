Matteo Renzi da Vespa: "Conte bugiardo e codardo, glielo dico qui"

03 ottobre 2024 a

Scontro pesantissimo tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte. Volano ormai insulti e il campo largo che tanto piace a Elly Schlein è di fatto morto e sepolto. L'ex premier a Cinque Minuti, il talk di Bruno Vespa, mette nel mirino il leader dei Cinque Stelle e afferma: "Quando Conte avrà il coraggio di venire in trasmissione io gli darò pubblicamente del bugiardo e se non viene, al bugiardo farà rima la parola codardo".

E ancora: " Liguria ho lasciato su richiesta del Pd libertà di voto. Conte ha detto che non vuole Renzi in Emilia Romagna, ma noi siamo in maggioranza in Emilia Romagna. La domanda è se vuole venire anche Conte. In Umbria avevano già chiuso un altro tipo di accordo, in Emilia ci sarà la nostra lista con il nostro simbolo". Poi ha aggiunto: "Conte ha sfasciato il campo largo perché non è interessato a costruire l’alternativa a Meloni, lui vuole soltanto sconfiggere Elly Schlein. Mi pare evidente. Per cambiare la Meloni bisogna mettere insieme il centrosinistra". Insomma la temperatura tra Italia Viva e il Movimento Cinque Stelle resta davvero alta. Ed Elly Schlein al momento non sa cosa fare. Del resto il centrosinistra è diventato un vero e proprio caos...