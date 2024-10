Elly Schlein e il potere di Milly Carlucci: le telefonate notturne della segretaria Pd

Daniela Mastromattei 08 ottobre 2024 a

a

a

Elly Schlein continua a sorprenderci. Pensavamo di conoscere tutto, o quasi, della donna che nessuno ha visto arrivare quando ha sconfitto Stefano Bonaccini alle primarie. Eravamo rimasti sconcertati di fronte alla sua prima intervista - appena eletta segretaria del Pd - rilasciata a Vogue (autorevole rivista sì, ma di moda) e nell’apprendere che il suo look viene abilmente deciso ogni mattina da un’armocromista, anche se «l’unica armatura di Elly è il potere delle sue idee», assicura chi le sta vicino. Eppure continua a stupirci. E chi poteva prevedere che nonostante i grattacapi degli ultimi giorni, dalle liti nel campo largo all’infelice uscita sulla manifestazione pro-Palestina a Roma che ha attirato le critiche dei poliziotti, riuscisse a trovare il tempo per seguire in tv Ballando con le stelle.

LA SOFFIATA

La soffiata è arrivata da Alan Friedman, (udite udite) ballerino di Milly Carlucci nell’edizione 2024. Insomma il giornalista statunitense impegnatissimo durante la settimana con le prove e il sabato sera su Rai1 a volteggiare in pista («ho accettato perché sono un incosciente»), tra una coreografia e l’altra, ha trovato persino il modo per andare a trovare David Parenzo all’Aria che tira su La7. Ed è qui che Friedman ha svelato l’amore di Elly per la danza: «Sai chi mi ha chiamato ieri (domenica ndr) per complimentarsi? Elly Schlein, io ero molto sorpreso».

Racconta: «Il telefono è squillato mentre facevo le prove, mi ha detto “Alan, sono stata a un comizio ieri (sabato sera ndr) ma ti ho visto su RaiPlay dopo le 2 di notte, sei stato bravo”. Io non sapevo che Schlein fosse un’appassionata di ballo». La ricordiamo noi invece scatenata sulle note della canzone di Annalisa Mon Amour all’ultima sfilata del Roma Pride, mentre sul carro ancheggiava a tempo di musica accanto al compagno di partito Alessandro Zan. Ci sorprende anche per un altro motivo la segretaria dem, che non fa un passo senza la sua consulente d’immagine, e quasi necessariamente radical chic del genere “guai a guardare un programma nazional-popolare in tv, piuttosto meglio leggere un libro”. Chissà forse farà un’eccezione per Ballando con le stelle che guarda, segue con attenzione e il giorno dopo fa i complimenti ai concorrenti.

Torniamo al divertente siparietto all’Aria che tira. «E invece nessuna telefonata da Giuseppe Conte?», ha chiesto scherzosamente Luigi Manconi, anche lui ospite di Parenzo. «Giuseppe chi?», ha risposto con altrettanta ironia Friedman. «Chi è la mia compagna di danza? Sono fortunato perché mi hanno dato la migliore ballerina, la più bella e brava di tutta Italia, Giada Lini». Con il conduttore a sottolineare quanto sia in forma il concorrente di Ballando.

Schlein-Fratoianni, patto tra vampiri: ecco la "super-patrimoniale", come ci vogliono colpire

DIVERSI CHILI IN MENO

In effetti, il giornalista, che ha lavorato al Financial Times e intervistato personalità di primo piano come Donald Trump, Vladimir Putin e Bill Clinton, ha perso 13 chili («Mi chiamano Ollio, oltre a prendermi in giro per il mio accento lo fanno anche per il mio sovrappeso»). E questo è uno dei motivi («oltre i soldi») che lo hanno spinto ad accettare l’invito della Carlucci: «Tu mi paghi per perdere peso? Mi sembra un ottimo affare. Soprattutto rispetto all’idea di andare in una spa, dove pago mille euro per ogni chilo che perdo, mangiando nulla».