Sondaggio Noto per Porta a Porta: clamoroso in Liguria, Bucci sorpassa Orlando

Operazione sorpasso in Liguria: il sondaggio di Antonio Noto per Bruno Vespa a Porta a porta su Rai 1, con focus sulle imminenti regionali, fotografa il vantaggio leggero ma significativo di Marco Bucci, sindaco di Genova e candidato governatore del centrodestra, con Andrea Orlando del Pd a inseguire.

A pesare sui nuovi dati, probabilmente, il combinato disposto tra l'esplosione del campo largo nel centrosinistra (Giuseppe Conte ha annunciato l'uscita del Movimento 5 Stelle dall'alleanza e la rottura degli accordi sui governatori anche in Emilia Romagna e in Umbria a causa dell'ingresso in coalizione di Matteo Renzi e Italia Viva) e le vergognose frasi di Nicola Morra, ex grillino candidato indipendente con Uniti per la Costituzione, che qualche giorno fa ha ricordato agli elettori di tenere conto delle condizioni di salute di Bucci (malato di tumore).

Come ricordava polemicamente anche Maria Elena Boschi di IV in una intervista al Corriere della Sera, la partita è ufficialmente riaperta: "Mi spiace per il mio amico Andrea Orlando: prima del patatrac lui era nettamente in testa in tutti i sondaggi, ora Bucci lo ha raggiunto e se la giocheranno all'ultimo voto". Profezia auto-avverante: Bucci è dato oggi al 47,5%, mentre l'ex ministro di Lavoro e Giustizia al 47%.

In particolare, quindi, il voto si sta concentrando sui due maggiori contendenti. Infatti il candidato del centrodestra, in 7 giorni, e aumentato dell 1,5% mentre quello del centrosinistra (senza i 5 Stelle) guadagna l'1%. Calano, invece i partiti minori che in sette totalizzano il 5,5% perdendo il 2,5% rispetto alla scorsa settimana.