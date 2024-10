Manovra, il CdM decisivo: bonus casa, extraprofitti e pensioni, la diretta

15 ottobre 2024 a

a

a

Bonus casa, pensioni, accise su diesel e benzina, banche ed extraprofitti: sono gli argomenti più "caldi" del Consiglio dei ministri che si riunirà questa sera a Palazzo Chigi tra pochi minuti, alla vigilia del Consiglio Ue. Oltre all'esame del Documento programmatico di bilancio che il governo dovrà inviare a Bruxelles, la maggioranza elaborerà anche le linee portanti della imminente manovra finanziaria.

Ore 20.03 - Accise, da 2 a 4 anni la durata dei patentini per la vendita del tabacco

Passa da due a quattro anni la durata dell'autorizzazione alla vendita dei prodotti da tabacco a mezzo di patentino. Lo prevede la bozza in circolazione dello schema di decreto legislativo di revisione delle accise atteso questa sera in Cdm.



Ore 19.57 - Tajani, "contributo delle banche frutto di un accordo, non sarà una imposizione"

"Come chiesto da Forza Italia, non ci saranno nuove tasse. Neanche sugli istituti di credito. Il contributo delle banche è frutto di un accordo come da noi sempre voluto, non di una imposizione dall'alto. Vince la linea del buonsenso che non spaventa i mercati e difende la libertà". Così, in un post su X, il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Ore 19.51 - Verso il bonus ristrutturazioni al 50% sulla prima casa

Si va verso la proroga nel 2025 del bonus ristrutturazioni al 50%. Secondo quando si apprende, la manovra dovrebbe salvare l'agevolazione edilizia per un altro anno, evitando il calo al 36% previsto a legislazione vigente. Come anticipato dal viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, la portata della norma sarebbe limitata esclusivamente alle prime case.

Ore 19.40 - Accise, Lega: "Scelta Ue che l'Italia ora deve gestire"

"C'è bisogno di crescita e di serietà e non di austerità ed è un paradosso che ci si rimproveri alcune scelte che sono" di fatto "state fatte in sede europea" perché anche l'allineamento delle accise sul gasolio "nasce dalle politiche green che la sinistra ha voluto in Europa, non è una scelta che fa il governo è una scelta che avete fatto voi a livello europeo e l'Italia ora si trova a dover gestire", sottolinea il deputato leghista Stefano Candiani in aula alla Camera.

Ore 19.24 - Salvini, "Mi aspetto un contributo importante dalle banche"

"Bene l’intervento sulle banche, come la Lega ha sempre auspicato. Visti i guadagni da 40 miliardi del solo 2023 mi aspetto contributi importanti per sostenere il Paese e, soprattutto, il sistema sanitario nazionale", recita una nota di Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega.

Ore 19.15 - Ipotesi tagli del 5% ai ministeri

Il governo, a quanto si apprende, continua a lavorare alla chiusura della legge di bilancio a ridosso della seduta del Cdm, in programma a partire da questa sera alle 20, con la Manovra tra i punti all'ordine del giorno. Si starebbe discutendo, a quanto filtra, di una ipotesi di una spending review con possibili tagli lineari del 5% al budget dei singoli ministeri, ad eccezione dei fondi per la Sanità, che invece dovrebbero aumentare.