Sondaggio Noto, magistrati e spioni fanno volare il governo: Meloni in orbita

Il combinato disposto "giudici-spioni" fa volare Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia nei sondaggi. A certificarlo è Antonio Noto, intervistato da Il Tempo a pochi giorni dal caso conti correnti e a poche ore dalla sentenza del Tribunale di Roma che ha definito illegittimo il trasferimento dei migranti dall'Italia all'Albania. Tutto carburante per il gradimento dell'esecutivo.

"Quello che vale nel consenso a Fratelli d’Italia non è tanto il partito in sé, ma la fiducia in Giorgia Meloni - premette il sondaggista riguardo alla premier -. Se questa forza dovesse essere votata solo dagli elettori che, ideologicamente, si sentono vicini alle posizioni della destra, si piazzerebbe nella forbice tra il 7 e l’8 per cento. Stiamo parlando, invece, di un soggetto politico che, allo stato, oscilla tra il 29 e il 30 per cento. Ciò vuol dire che c’è un venti per cento di elettorato che vota in un determinato modo solo perché apprezza una premier, che pur non riuscendo a raggiungere l’obiettivo, si rimbocca le maniche".

A determinare il successo di un partito tra gli elettori, sottolinea Noto, paradossalmente non sono solo gli obiettivi raggiunti. "Basti vedere quanto è accaduto per il reddito di cittadinanza. In questo caso, pur avendo il Movimento mantenuto la promessa con gli elettori, ha perso appeal". "Il cittadino - prosegue il fondatore di Noto Sondaggi nella sua analisi - vuole un capo politico che ci mette la faccia, si sporca le mani, ha le competenze per raggiungere il traguardo prefissato e, in tal senso, la Meloni ha dato proprio questa idea. Ecco perché la sua luna di miele non è ancora terminata".

L'"agenda, per così dire, quasi favorisce Meloni, chiamata a spaziare "dall’essere vittima dei dossier fino a dover affrontare emergenze nazionali e internazionali". "Il racconto della Meloni attaccata dai giudici, dai poteri forti, da chi la vuole spiare, le consente di creare un legame sentimentale con il popolo, che la percepisce come una vittima". Pesa poi l'elemento della competenza: "Gli italiani vedono in Meloni una donna di cui possono fidarsi, mentre non accade lo stesso nei confronti di chi le fa opposizione". Una opposizione "frammentata" con riflessi nefasti sull'elettorato: "Aumentano coloro che percepiscono questa coalizione come un grande contenitore che, purtroppo, raccoglie tutto e il contrario di tutto".