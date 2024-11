Alluvione in Spagna, l'assurda teoria dei 5S: se piove stop all'autonomia

02 novembre 2024 a

Altro giro, altra corsa. Vanificato il tentativo di attribuire alla Meloni una specie di responsabilità del quarto tipo – il caso Bonelli di ieri – ora per la tragedia in corso in Spagna l’opposizione intona un altro fantasioso spartito. Gli specialisti della serie sono i Cinquestelle, che stavolta attribuiscono la responsabilità sui rischi che si potrebbero correre all’autonomia differenziata... Si mette assieme un po’ di tutto, pur di sparare addosso al centrodestra. Al governo Sanchez – nota bene, è rosso – non si possono scaricare colpe. Quindi la parola d’ordine è scendere per li rami, qualcuno troveremo. Et voilà, il governo di Valencia è guidato dai popolari e non dai socialisti e quindi la colpa sarà tutta sua. E, nell’occasione, si approfitta persino per mettere sotto accusa una riforma che non è ancora attuata, quella che appunto garantirà più servizi se le regioni saranno più efficienti. Altrimenti, come dovrebbe essere noto, c’è lo Stato. (...)

