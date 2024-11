Giovanna Melandri, supercazzola e terrore su Elon Musk: "Vince il capitalismo dell'infosfera"

06 novembre 2024 a

Vince, anzi stravince, Donald Trump. Spazzata via Kamala Harris nelle elezioni americane. Nessun testa a testa, così come spacciavano quasi tutti i sondaggi. Una vittoria nettissima. Un trionfo, quello del tycoon, che terrorizza le sinistre mondiali, che spendono toni tra il catastrofisti per spiegare quanto è accaduto.

Del voto a stelle e strisce, ovviamente, se ne parla anche a L'aria che tira, il programma condotto da David Parenzo su La7, il tutto nel day-after, mercoledì 6 novembre. Ospite in studio ecco Giovanna Melandri, piddina doc ed ex ministro dell'Ambiente. Quando il conduttore le chiede se si attendeva una vittoria del tycoon, replica: "No, non me la aspettavo questa vittoria così schiacciante. Non c'era stato un sondaggio che non avesse detto che erano a un'incollatura". Premette.

"Tre riflessioni - riprende -. Primo: per me ha vinto Elon Musk, ma in maniera schiacciante, questa è la vittoria del capitalismo dell'infosfera, o della sorveglianza, chiamatelo come volete, che si è in un certo senso servito molto abilmente della paura e dell'insicurezza", filosofeggia la Melandri, con quella che sembra quasi una citazione del ministro Alessandro Giuli. "Ma questo - aggiunge Melandri riferendosi a Musk - è un signore che possiede la rete satellitare del mondo: parliamo di politica internazionale, dobbiamo tenere conto di questo".

"È un cambio storico - riprende la piddina -, il capitalismo digitale, dell'infosfera o della sorveglianza, che nasce in California, nasce liberal ed eccetera eccetera, oggi è il vero vincitore di questa campagna. Secondo punto: i democratici hanno cincischiato. Onore a Kamala: in tre mesi ha fatto quello che poteva, si è battuta come una tigre", sostiene Giovanna Melandri. "Ma i democratici hanno cincischiato fino ad agosto, e non era solo un tema di selezionare il candidato presidente, era un tema molto più profondo. Bisognava capire un programma, un progetto. L'economia e l'inflazione hanno picchiato. I famosi forgotten men dell'Elegia americanda di J.D. Vance è una cosa su cui da oggi tutti i democratici del mondo dovranno ragionare, è l'incastro tra il capitalismo globale, finanziario e finanziarizzato, e la capacità di rappresentare questi forgotten men", conclude il suo ragionamento Melandri.

