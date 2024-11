Bologna, ecco il video choc: la "testuggine" antagonista punta su 7 poliziotti

10 novembre 2024 a

Gli scontri di Bologna in cui decine di antagonisti hanno attaccato la polizia sono una pagina terribile della cronaca di questi ultimi giorni. E ora, dopo le botte agli agenti, la reazione della politica, il silenzio della sinistra, ecco che arrivano le immagini dettagliate di quanto accaduto nel capoluogo emiliano-romagnolo. In un video che sta facendo il giro dei social si vedono decine e decine di antagonisti che caricano con tutta la loro forza contro un gruppo di circa 7-8 poliziotti che provano a reggere l'urto di questa ondata d'odio. Nelle immagini è possibile vedere chiaramente come gli antagonisti a testuggine puntano contro i poliziotti per abbattere il loro blocco.

Gli agenti riescono a respingere l'assalto ma la disparità numerica è evidente. E subito dopo i compagni alle spalle della squadriglia d'assalto incitano a una nuova carica. Immagini davvero tristi e inquietanti su cui è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni: "Ancora violenze e scontri generati dai collettivi, a Bologna, rivolti contro la Polizia di Stato. La mia totale solidarietà va agli uomini e alle donne delle Forze dell’Ordine, che con fermezza e professionalità hanno affrontato i soliti violenti, tra lanci di petardi e sassi, rischiando la loro incolumità. Spiace constatare che certa sinistra continui a tollerare e, talvolta, a foraggiare questi facinorosi, anziché condannare apertamente questi episodi e mostrare solidarietà a chi, ogni giorno, lavora per garantire la sicurezza di tutti". Parole di condanna anche dal vicepremier Matteo Salvini: "Delinquenti rossi, con sassi e bastoni, all’assalto della Polizia. Il vostro posto non è Bologna, è la galera. Onore alle Forze dell’Ordine".