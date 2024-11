Maurizio Gasparri smonta Landini: "Oltre a regalare libri ne leggerà anche uno?"

11 novembre 2024 a

a

a

Maurizio Gasparri non si risparmia. L'oggetto? Il regalo che Maurizio Landini ha fatto a Giorgia Meloni. Il segretario della Cgil ha incontrato a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio per discutere, assieme agli altri sindacati, della Manovra. Landini non è però andato solo, ha portato con sè un libro, un dono. "Regalerò alla premier il libro 'L'uomo in rivolta', che colgano in tempo - ha commentato a ridosso del faccia a faccia -. Di fronte alle ingiustizie e alle disuguaglianze, c'è bisogno che le persone non accettino più e che non si girino da un'altra parte. Serve un cambiamento radicale per combattere le ingiustizie: non può essere che chi lavora sia povero né può essere che 100mila giovani debbano andarsene dall'Italia per realizzarsi. Mi auguro che scatti perché così non si può andare avanti".

E se non è dato sapersi cosa gli abbia risposto la leader di Fratelli d'Italia, nota è la replica di Gasparri. Sui social il senatore azzurro non ha usato mezzi termini. La risposta? "Landini dà segni di miglioramento, oggi ha regalato un libro a Giorgia Meloni. Siamo certi che migliorerà ancora e prima o poi, oltre a regalare libri, ne leggerà anche uno".

In ogni caso, oltre al libro i segretari generali di Cgil e Uil hanno dato a Meloni anche una calcolatrice. Solo il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, non avrebbe portato nulla. A spiegare il motivo lui stesso: "Noi non abbiamo portato gadget. Ci limiteremo a darle le nostre proposte per migliorare la politica di sviluppo di questo Paese".