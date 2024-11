Elly Schlein vota a Bologna, il presidente di seggio se la ride: "Speriamo che la matita..."

18 novembre 2024 a

a

a

Sorrisi un po' tirati per Elly Schlein, che a metà mattinata ha votato per le elezioni regionali in Emilia-Romagna al seggio (99) della scuola primaria Ercolani, a Bologna. Accolta dal presidente di seggio e seguita da tanti giornalisti fin dal suo arrivo all'istituto, poco dopo le 11.30, la segretaria del Pd che in regione ha scelto di candidare al ruolo di successore di Stefano Bonaccini (oggi all'Europarlamento) il sindaco dem di Ravenna Michele De Pascale, poco prima di votare ha scherzato sulla matita con cui mettere la X, mentre il presidente di seggio le ricordava del 'precedente' delle elezioni europee quando la matita per votare si spezzò.

Poco prima di uscire dal seggio, alla segretaria democratica è stato anche ricordato di non scordare la tessera elettorale, che stava lasciando nella stanza. Schlein ha preferito non rilasciare dichiarazioni né prima né dopo il voto.

"Elly Schlein con la sua storica intima amica". Clamoroso: dove l'hanno beccata a due giorni dal voto

Ben più corrucciato Romano Prodi, il due volte ex premier che invece ha votato sempre a Bologna ma domenica sera. Di fronte a un astensionismo in preoccupante aumento, il Professore non ha nascosto la sua inquietudine: "Sono anni che nel mondo democratico ‘si cala, si cala, si cala’. Andremo a finire male".

Urne aperte, subito tam-tam impazzito: Emilia Romagna, il fortino rosso può crollare

In attesa di conoscere l'esito delle sfide in Emilia Romagna e in Umbria (dove Stefania Proietti proverà a soffiare la regione a Donatella Tesei, governatrice uscente del centrodestra), il Pd si prepara a mantenere il controllo formale dell'Anci, l'associazione dei comuni italiani. Al Nazareno hanno scelto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi come prossimo presidente, anche per cementare l'alleanza tra i dem e il Movimento 5 Stelle. Dopo l'addio di Antonio Decaro, ex sindaco di Bari anche lui volato a Strasburgo, la scelta è caduta su Manfredi anziché su Stefano Lo Russo, primo cittadino di Torino, sebbene quest'ultimo fosse più gradito ai sindaci di centrodestra.