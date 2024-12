Sondaggio Tecnè, Meloni sempre prima. Ma c'è una clamorosa sorpresa a sinistra

08 dicembre 2024 a

Resta la leader più apprezzata Giorgia Meloni, insieme ad Antonio Tajani. Ma attenzione al botto di Elly Schlein alle loro spalle e ai dati sul governo, con la fiducia degli italiani in leggero calo. Sono i numeri dell'ultimo sondaggio Dire-Tecné, con le interviste effettuate tra 5 e 6 dicembre.

Non cambiano i rapporti tra i partiti: Fratelli d'Italia è il primo in Italia con il 28,9%, anche se in flessione dello 0,2% rispetto a una settimana fa e dello 0,6% in un mese. Il Pd insegue al secondo posto con il 23,6%, recuperando un +0,2% sulla settimana e un +0,8% sul mese. Completa il podio in terza posizione Forza Italia all'11,3% (-0,1 sulla settimana e stabile sul mese). Per quanto riguarda gli altri partiti, il Movimento 5 Stelle si attesta al 10,8%, (+0,1 sulla settimana e sul mese). La Lega è all'8,5% (-0,1% sulla settimana e sul mese). Alleanza Verdi e Sinistra ha il 6,2% dei consensi, con un +0,1% rispetto alla scorsa settimana e al mese precedente. Azione è al 2,4%, con un -0,1% sulla settimana e sul mese, davanti ad Italia Viva, al 2,3% (+0,1% rispetto a sette giorni e -0,1% rispetto allo scorso mese) e +Europa che raccoglie il 2%, con un -0,1% sulla settimana e una variazione nulla sul mese. Gli altri partiti nel loro complesso assommano un 4%.

Come detto, la premier Meloni, leader di FdI, e il ministro Tajani, leader di Forza Italia, sono i più graditi agli italiani, con il consenso per la premier al 43,9%, in discesa di uno 0,1% rispetto a una settimana fa e di 0,2% al mese scorso, e quello per il leader di Fi al 37,6% che resta stabile sulla settimana e sale dello 0,1% sul mese. Schlein è al 31,1%, sempre in terza posizione, con un +0,2% nell'ultima settimana e +0,7% sul mese. Troviamo poi Giuseppe Conte, forte di un 29,7% dei consensi con un +0,1% sulla settimana e un +0,2% sul mese. Alle sue spalle Matteo Salvini con il 26,4%, stabile sulla settimana, +0,1 sul mese. Emma Bonino è al 20,4% con un -0,1% sulla settimana e sul mese. Carlo Calenda è al 18,7% perdendo lo 0,1% sulla settimana e lo 0,5% sul mese. Angelo Bonelli insegue con il 16,5%, registrando un +0,1% sulla settimana, stabile sul mese. Nicola Fratoianni ha il 16,3% dei consensi, -0,1% sulla settimana e sul mese. Chiude Matteo Renzi che ha la fiducia del 14,3%, stabile sulla settimana e -0,3% sul mese.

Segno negativo invece nel consenso degli italiani al governo. La quota di chi ha fiducia nell'esecutivo, infatti, scende al 40,5%, perdendo lo 0,3 sulla settimana scorsa e lo 0,4% sul mese. Oltre la metà degli italiani -51,8%, invece, non ha fiducia nel governo Meloni (+0,1% rispetto a sette giorni fa e -0,1% sul mese. La quota di chi 'non sa' è al 7,7%, in aumento dello 0,2% rispetto a 7 giorni fa e dello 0,5% sul mese.